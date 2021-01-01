Para transfer merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te susturuculu silahla düzenlenen saldırıda dükkân sahibi öldü, bir kişi yaralandı. Olay Beyazıt'ta bir işhanındaki para transfer merkezinde geçen pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Fatih H. (29), olay günü handaki para transfer merkezine gelerek yurtdışına para göndermek istediğini söyleyip keşif yaptı. Birkaç saat sonra bu kez susturucu tabancayla gelen Fatih H., Suriyeli işyeri sahibi Mohamad Alyafi'ye (23) ateş etti, bu sırada işyerinde bulunan Suriyeli Muhanad Al Makki'yi (45) de yaraladı. İşhanındaki esnafın yardımıyla saldırgan yakalandı. Darp sonucu yaralanan saldırgan Fatih H. ile kolundan yaralanan Muhanad Al Makki hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Fatih H.'nin saldırıyı, başka bir Suriyelinin azmettirmesi ile gerçekleştirdiği öğrenildi.