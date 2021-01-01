Sahte içki ve makaron yakalandı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri tarafından sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; il merkezinde bulunan Ö.G isimli şahsa ait iş yerinde 12 şişe sahte rakı ile 1 şişe sahte votka ele geçirildiği bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda yine il merkezinde bulunan M.A. (45) isimli şahsa ait bir büfeden 8 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirilirken, her iki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı