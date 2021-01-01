Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve teselli ikramiyesi açıklandı! Teselli ikramiyesi ne kadar, sorgulama nasıl yapılır?

31 Aralık 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL ve çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirtildi. Öte yandan teselli ikramiyesi hakkında da araştırmalar başladı. Bilindiği üzere bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL değerinde olmaktadır. Peki; teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?
Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaraların belli olması ile, Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.
TESELLİ İKRAMİYESİ 2021 NE KADAR?
Bu yıl 63 kişiye Teselli İkramiyesi verildi. Toplam ödül 6 milyon 300 bin oldu. Ödül kişi başı 100.000 olarak dağıtılacak.
10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.