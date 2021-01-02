Belediye Başkanı 'Felaket' diyerek duyurdu! Yüzde 8'e düştü...

'2 AY SONRA SU İHTİYACIMIZ ÇARESİZLİĞE DÖNÜŞECEK BOYUTA GELİR'

Mustafa Helvacıoğlu, kuraklığın da koronavirüs gibi hem Türkiye hem de dünya çapında bir sorun haline geldiğini belirterek, "Maalesef kuraklık geliyor, su sorunu yaşayacağız. Biz insanoğlu dünyayı sonunda ne hale getirdik? Koronavirüs vakaları düşerken, Trakya'da, ülkemizde ve dünyada su sorunları başladı. Kadıköy Barajı, Keşan'ın su ihtiyacını karşılıyor. Yüzde 8 doluluk oranıyla su felaket bir seviyeye geldi, kara göründü. 2 ayı bulmaz su ihtiyacımız çaresizliğe dönüşecek boyuta gelir. Önlemler alıyoruz. Ama sadece belediyenin yada devletin önlem almasının yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Su kaynaklarının etkin yönetilmesi konusunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz ile birlikte acil eylem planı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve nitelikli içme suyu ulaştırmamız için gece gündüz çalışıyoruz. Su kaynaklarının doğru tüketilmesi ve alt yapı konusunda da önemli çalışmalar kaydediyoruz. Yararlı su stratejileri geliştirmemiz gerekiyor" dedi.