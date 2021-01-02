Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklikler yapılırken bazı alanlara da kısıtlamalar getirildi. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bugün eczaneler açık mı sorusunun yanıtı merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken eczanelerin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi. Peki Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu epey sorgulanıyor. Eczaneler hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü çalışıyor. Yani bulunduğunuz mahallede hangi eczane nöbetçi ise o eczaneden ihtiyaçlar karşılanabilir.