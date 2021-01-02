Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklikler yapılırken bazı alanlara da kısıtlamalar getirildi. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bugün eczaneler açık mı sorusunun yanıtı merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken eczanelerin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi. Peki Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu epey sorgulanıyor. Eczaneler hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü çalışıyor. Yani bulunduğunuz mahallede hangi eczane nöbetçi ise o eczaneden ihtiyaçlar karşılanabilir.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.
Eczanelerin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.