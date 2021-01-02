Plastik top içerisine saklamışlardı... Suçüstü yakalandılar!

İstanbul Bahçelievler'de, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenlendi. İki farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise plastik topların içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ve anahtarlık şeklinde dizayn edilmiş hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde bulunan iki adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönünde bir ihbar alan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, aynı gün içerisinde söz konusu adreslere baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Adnan Y. (31) ve Şehmus K. (31) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



ANAHTARLIK ŞEKLİNDE HASSAS TERAZİ BULUNDU



Adreslerde yapılan aramalarda bir kısmı plastik oyuncak top içerisine gizlenmiş şekilde toplamda bir kilo 144 gram uyuşturucu madde, biri anahtarlık şeklinde olmak üzere iki adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki bin 595 lira, üç cep telefonu ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.



İKİSİ DE TUTUKLANDI



Bahçelievler İlçe Emniyeti tarafından gözaltına alınan ve haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan" işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.