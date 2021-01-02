SON DAKİKA | 2 Ocak 2021 Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Son dakika… Hafta içi belirlenen hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, yılbaşı nedeniyle 4 gün olacak şekilde uygulanmaya başladı. 80 saat sürecek olan kısıtlama ile birlikte sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı son dakika haberinin detayları!
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar;
"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"
Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı.
KOLLUK KUVVETLERİNE TAM MESAİ
Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak
Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.
TRAFİK TEDBİRLERİ VE MÜDAHALELER
Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek
65 YAŞ ÜZERİNİN İHTİYAÇLARI NE OLACAK?
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.
Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.
BANKALAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.
Ancak bugün yani 1 Ocak Cuma günü yeni yıl tatili olarak resmi tatil kabul edildiği için bankalar çalışmayacak. Bankalar resmi tatillerde kapalı olduğu için 1 Ocak'ta da kapalı olacak.