SON DAKİKA | 2 Ocak 2021 Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı saatleri!

KOLLUK KUVVETLERİNE TAM MESAİ

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak

Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.

TRAFİK TEDBİRLERİ VE MÜDAHALELER

Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek