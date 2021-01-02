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SON DAKİKA HABERİ: Genç kadın kanlar içerisinde bulundu! Polisi harekete geçiren olay

'te yaşanan son dakika haberi polisleri harekete geçirdi. Gaziantep'te 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bir kadın bulundu. Karnından vurulan kadının, intihara mı teşebbüs ettiği yoksa başkası tarafından mı vurulduğu henüz belirlenemedi. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken, polislerde olayı aydınlatmak için harekete geçti.

İHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 23:39 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Genç kadın kanlar içerisinde bulundu! Polisi harekete geçiren olay

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Özlem K.'nin 6 aylık bebeği ile birlikte yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde anne Özlem K.'yi bebeğinin yanı başında karnından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özlem K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken evde inceleme yapan polisler olayın yaşandığı odada buldukları bir tabancaya el koydu.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kadının intihar mı ettiği yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğu araştırıyor. Öte yandan Özlem K.'nin eşinin ise 1 yıldır cezaevinde olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Genç kadın kanlar içerisinde bulundu! Polisi harekete geçiren olay
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