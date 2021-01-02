Son dakika haberi: Genç oyuncuya ormanda tecavüz dehşeti! Cezası belli oldu

21 yaşındaki dizi oyuncusu A.T, 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğleniyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı. Bindiği taksinin şoförü kendisini en yakın taksi durağına bırakabileceğini söyledi. Gittiği durakta şoförler uyuyordu, bu sebeple taksiye binemedi.

Bu arada motosikletli iki kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. İddiaya göre motosiklet sürücüsü kurye Bayram B., 'Bu saatte burada ne yapıyorsun' diye seslenerek oyuncunun önünü kesti. Arkadan gelen başka bir motosikletlinin yardımıyla A.T., tehditle Bayram B.'nın motosikletine bindirildi.