SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı! Survivor 2021 yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlayacak, yarışmacılar kimler?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'in yarışmacıları belli oldu. Tv8 ekranların yayınlanan fragmanda bu yıl programda boy gösterecek olan 10 yarışmacıya yer verildi. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda televizyon ekranlarından tanığımız pek çok isim yer alıyor. Peki, Survivor 2021 ekranlarında bu yıl kimler yarışacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte detaylar;
Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.
Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılmıştı. Dominik'te nefesleri bir mücadele yaşanmıştı. Uzun süren bu mücadelenin sonunda finalistler Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı olmuştu.
Büyük finalde rakibine göre daha çok SMS alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonu olmayı başarmıştı.
Survivor 2021'e gidecek yarışmacılar:
-Melis Sezer
-İsmail Balaban
-Meryem Kasap
-Hayrettin
-Barış Özbek
-Çağrı Atakan
-Merve Aydın
-Batuhan Karacakaya
-Öykü Çelik
-Cemal Hünal