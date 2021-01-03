Çıldır buz tuttu, eğlence başladı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Gölbelen köyünde kar ve kaşın tadını kızak kayarak, kartopu oynayarak ve karda güreşerek geçiren çocuklar karda oynamayı çok sevdiklerini söylediler. Kader Aslantaş, Yaren Ada ve Nehir Hazal Aslantaş havanın soğuk olmasına rağmen güneşi görünce karların üzerine çıkıp gönüllerince eğleniyorlar. Kendi aralarında kar topu onuyor, kızak kayıyor ve kardan kaleler yapıyorlar. "Kış mevsimini çok seviyoruz" diyen çocuklar köylerinde olmaktan ve kış boyunca karla oyunlar oynamaktan büyük keyif aldıklarını belirttiler.

ÇILDIR'IN KEDİLERİ MASKOT OLDU

Çıldır Gölü'nün şirin kedileri minik ziyaretçilerin maskotu oldu. Kedileri elleriyle doyuran ziyaretçiler çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyorlar. 14 aylık Mertkan Demirel de gölün buzlu zeminine oturarak hoşça vakit geçirdi. Kedilerle yiyeceklerini de paylaşan minik Mertkan'ın neşeli hali dikkatlerden kaçmadı. Göle ve buza alışık kediler şirinlikleriyle kendilerini sevdiriyorlar. Uzun yıllardır bölgede oldukları için Atalay'ın yerini ziyarete gelen ve buzlu gölü gezen yerli ve yabancı turistlerin de adeta sevgilisi oldular. Kediler göle o kadar alıştılar ki turizm turları geldiğinde bile yola çakar çıkıp onları karşılayıp birlikte göle geri geliyorlar.

Atalay'ın Yeri tesisinin sahibi Atalay Uzunkaya, 3 kediye yıllardır baktıklarını söyledi. 'Mira', 'Mırmır' ismini verdikleri kedilerin turistlerin adeta sevgilisi olduğunu belirten Atalay Uzunkaya, "Biz bu kedilere yıllardır bakıyoruz. Buraya alışıklar. Biz bunları turizm amaçlı burada bulundurmuyoruz. Zaten burada oldukları için ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor ve buraya gelen turistler kedileri çok sevdikleri için onlarla hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. 'Mırmır buradan çıkar yola kadar gider ve turların önüne düşer birlikte gelirler. Diğer kediyi de yetiştirdi şimdi birlikteler ve hiç ayrılmıyorlar. Kedilerimiz buzla ve gölle de özdeşleştiler." dedi.

GÖLDE DRİFT YAPTILAR

Bazı sürücüler ise buz üzerinde araçları ile adrenail dolu anlar yaşadı. Buz kalınlığının 20 santimetreyi aştığı göle gelen Oğuzcan Özcan, aracıyla buzlu zemine çıkarak drift attı. Oğuzcan Özcan, "Çıldır Gölü bu yıl da buzla kaplandı. Benim bu hayatta en çok sevdiklerimden birisi offroad diğeri de buz üstünde drift yapmak. Bu yıl da gölde drift yapmaktan büyük keyif aldım." dedi.