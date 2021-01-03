Engelli Leyla, 5 kardeşine hem ana hem baba oldu

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Hilal Beldesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki Leyla Naifoğlu, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağını dizden aşağı kaybetti. 22 yıl boyunca birçok zorluğa göğüs geren Naifoğlu, liseyi bitirdi. Birçok defa Engelli Kamu Personeli Sınavı'na (EKPSS) katılan Naifoğlu bir türlü istediği sonucu elde edemedi. 4 yıl önce annesini kanserden kaybetti. 80 yaşındaki babası ise psikolojik sorunlar yaşayınca tüm yük Leyla'ya kaldı. En küçüğü 6 en büyüğü ise 23 yaşında 5 kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor. Evi temizliyor, çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor ve sobayı yakıyor. Kardeşleri için hayallerinden vazgeçen Leyla, biri gelişim sorunlu, biri 2 kulak zarında delik olan 2 kardeşini tedavi ettirmek için yardım istiyor. Naifoğlu "İnşallah sesimi duyan ve bana yardımcı olmak isteyenler çıkar. Tek hayalim kamuda bir işe girmek. Kardeşlerime daha iyi bir yaşam sunabilmek için bunu istiyorum" dedi. Engelli olduğu için hayata hiç küsmediğini ifade eden Naifoğlu "Her zaman umut vardır. Hayat ile barışık bir insanım. Kalbimiz engelli olmadığı sürece fiziksel olarak hiçbir engelimiz yok. Şu an babamın emekli maaşıyla geçiniyoruz" dedi.