Jandarma mutasyonlu hastanın evi önünde nöbet tutuyor

İngiltere'den Türkiye'ye hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan testlerin sonucunda mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 15 kişiden biri olan 40'lı yaşlardaki erkek, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'ndeki evinde cuma günü karantinaya alındı.

Aynı gün akşam saatlerinden itibaren de jandarma evin önünde nöbet tutmaya başladı. Mutasyonlu virüs tespit edilen hasta, dün ambulans ile Balıkesir il merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu?na ait erkek öğrenci yurduna nakledildi.

Kırsal Kızılkeçili mahallesindeki evde ise, bu kişiyle temaslı olan aynı aileden 3 kişinin karantinası sürüyor. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlardan gelebilecek hasta ziyaretlerini ve her türlü teması engellemek amacıyla, jandarma evin önünde 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

Bu arada evde yaşayan temaslı 3 kişinin koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.