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Kalaslı cinayete müebbet hapis

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Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Kalaslı cinayete müebbet hapis
İstanbul'da, Galata Köprüsü altgeçidinde 3 ay önce yolunu kestiği 4 kişiden para isteyen ve verilen 5 lirayı beğenmeyip yerde bulduğu kalasla Hüseyin Sezer'i (55) kafasına vurarak öldüren Doğan Uslu'ya (34) dava açıldı. Tutuklu sanık Uslu'ya müebbet hapis ve nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre, olay gecesi alkollü olan Uslu, "Benimle dalga geçince tartıştık. Kimseden para istemedim ve kimseye kalasla vurmadım" dedi. Zanlı, geçen yıl 4 Ekim'de yaşanan olayda Barış Kaya ile arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu'yla tartışmış, Sezer ölmüş, Kaya da elinden ve kolundan yaralanmıştı.
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Kalaslı cinayete müebbet hapis
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