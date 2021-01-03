Magandalar yılbaşı gecesi dehşeti yaşattı

İstanbul'da yılbaşını fırsat bilen magandalar dehşet saçtı. Maltepe'de yılbaşı gecesi atılan havai fişekleri izlemek için pencereye çıkan 10 yaşındaki Sıla İ.'nin omzuna yorgun mermi isabet etti. Küçük çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis merminin nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. Yine Maltepe'de arkadaşlarıyla eğlenen Sercan A. (23) evinin camından defalarca ateş etti. O anları sosyal medyada paylaşan Sercan A.'nın evine polis baskın yaptı. Evde 2 şarjör ve 26 fişek gele geçirilirken gözaltına alınan Sercan A. hakkında adli işlem yapıldı. Avcılar'da da evlerinin camına mermi isabet eden Serpil Demirci ve oğlu Efe Hazar Demirci büyük korku yaşadı.