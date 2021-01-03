Marketler açık mı? 3 Ocak Bugün A101, BİM, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Dört günlük sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Belirli gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kısıtlama sürecinde genelgede yer alan saatlere göre ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 3 Ocak bugün bakkallar ve marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte genelge detayları…
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? İŞTE 3 OCAK ÇALIŞMA SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı yayımladığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; bugün kısıtlama sürecinde bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00'da açılıyor. Ekmek üretimini yapan fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ise yasak boyunca açık olabilecek…
BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!
Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.