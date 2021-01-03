Marketler açık mı? 3 Ocak Bugün A101, BİM, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Dört günlük sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Belirli gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kısıtlama sürecinde genelgede yer alan saatlere göre ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 3 Ocak bugün bakkallar ve marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte genelge detayları…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? İŞTE 3 OCAK ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı yayımladığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; bugün kısıtlama sürecinde bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00'da açılıyor. Ekmek üretimini yapan fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ise yasak boyunca açık olabilecek…