Mutasyon karantinası

Türkıye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden biri Balıkesir Edremit'te, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı. Edremit'e bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde alınan 40'lı yaşlardaki erkek hasta, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, mutasyona uğramış koronavirüsün, hastadan alınarak Ankara'ya Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilen numunenin incelenmesi sonucu tespit edildiği öğrenildi. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal "Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok" dedi. Gaziantep'teki mutasyonlu iki kişi de hastanede gözetim altında.