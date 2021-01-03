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Soba ve yangın zehirledi: 3 ölü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Soba ve yangın zehirledi: 3 ölü
Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir konutta önceki gün 22.30'da yaşandı. Bereket Atay (40) ve eşi Hatice Atay (35) sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin 3 çocuğu tedaviye alındı. Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'nde Gazibeyli Köyü'ndeki cami lojmanında kalan imam ve ailesinin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksitten etkilendikleri belirlenen imam Gökhan İnci (39) ile evdeki 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. İnci'nin eşi Lütfiye İnci'nin (38) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da ise bir evde elektrikli sobanın devrilip halının tutuşması sonucu çıkan yangında 26 yaşındaki Serhat Çakmak'ın karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
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Soba ve yangın zehirledi: 3 ölü
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