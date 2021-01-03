Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüs temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor

Son Dakika: Mutasyonlu temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor

Son dakika haberi... ’in ilçesine bağlı kırsal 'nde, mutasyonlu görülen 40'lı yaşlardaki erkek ile temaslı olan 3 kişinin bulunduğu karantinadaki evin önünde jandarma nöbet tutmaya devam ediyor. Çok aşırı bulaşıcı olduğu iddia edilen, mutasyona uğramış koronavirüs varyantı taşıyan biriyle temas etmelerine rağmen aileden kimseye mutasyonlu koronavirüs bulaşmadı.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 16:08 Son Güncelleme: 3.1.2021 16:10 ABONE OL
Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüs temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor

İngiltere'den Türkiye'ye hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan testlerin sonucunda mutasyonlu tespit edilen 15 kişiden biri olan 40'lı yaşlardaki erkek, ilçesinin turistik 'ndeki evinde cuma günü karantinaya alındı. Aynı gün akşam saatlerinden itibaren de jandarma evin önünde nöbet tutmaya başladı. Mutasyonlu virüs tespit edilen hasta, dün ambulans ile il merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait erkek öğrenci yurduna nakledildi.

Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüs temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor

Kırsal Kızılkeçili mahallesindeki evde ise, bu kişiyle temaslı olan aynı aileden 3 kişinin karantinası sürüyor. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlardan gelebilecek hasta ziyaretlerini ve her türlü teması engellemek amacıyla, jandarma evin önünde 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüs temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor

Bu arada evde yaşayan temaslı 3 kişinin testinin negatif çıktığı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüs temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüs temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA