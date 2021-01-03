Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüs temaslısı ailenin evinin önünde dikkat çeken görüntü! Jandarma bekliyor

İngiltere'den Türkiye'ye hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan testlerin sonucunda mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 15 kişiden biri olan 40'lı yaşlardaki erkek, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'ndeki evinde cuma günü karantinaya alındı. Aynı gün akşam saatlerinden itibaren de jandarma evin önünde nöbet tutmaya başladı. Mutasyonlu virüs tespit edilen hasta, dün ambulans ile Balıkesir il merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait erkek öğrenci yurduna nakledildi.