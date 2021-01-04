Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tarihi belli oldu mu? 2021 Diyanet dini günler takvimi!

ne zaman? belli oldu mu? 2021 Diyanet dini günler takvimi!

Müslüman aleminin her yıl büyük bir mutlulukla karşıladığı için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemizle birlikte dini günler takvimi merak edildi. Özellikle Ramazan Bayramı tarihleri çalışan kesim tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet ile 2021 ve dini günler takvimi

Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:02 Son Güncelleme: 4.1.2021 16:05 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tarihi belli oldu mu? 2021 Diyanet dini günler takvimi!

Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili son günlerde sorgulamalar arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılına ait dini günler takvimini yayınladı. Milyonlarca çalışan ve öğrenci kesimin merakla araştırdığı bayram günleri belli oldu. Kimileri aile ziyaretleri yapacak, kimileri ibadetlerini yerine getirecek, kimileri ise tatile gidecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve dini günler takvimi ile ilgili tüm detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs tarihinde son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

DİYANET 2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tarihi belli oldu mu? 2021 Diyanet dini günler takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA