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2021 ücreti ne kadar, kaç TL? belli oldu mu?

Vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan adaylar tarafından ücreti ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle birlikte bedelli askerlik de hizmetin önemli bir parçası haline geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 31 Aralık’ta sona eren başvuruların ardından vatani görevini bedelli askerlik olarak yapmak isteyenler 2021 sorgulanmaya başladı. Peki ? 2021 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:51 Son Güncelleme: 4.1.2021 08:51 ABONE OL
2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde sona erden bedelli askerlik başvurularının ardından gözler 2021 bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiş ve yeni dönem askerlik ücreti için detaylar merak edilmişti. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı 01 Ocak - 30 Haziran dönemine ait bedelli askerlik bedeli belirli oluncaya kadar, Askerlik Hizmet Tercihi hizmeti geçici olarak kapatılmıştır. Bedelin belirlenmesini müteakip hizmet tekrar kullanıma açılacaktır.

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2021 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

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2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?
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