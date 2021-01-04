Buz üzerinde piknik

Van'da etkili olan soğukların ardından özellikle Van Gölü sahiline yakın alanlar kısmen dondu. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altıda seyreden soğuk havalar devamında Van Gölünün kısmen donmasına neden oldu. Van Gölünün kısmen donduğunu fırsat bilen bir aile buz üzerinde mangal yakıp, piknik yaptı.

BUZ ÜZERİNDE PİKNİK

Bölgede etkili olan soğuk hava ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölağzı Mahallesi'nde gölün tatlı su kaynaklarının da bulunduğu alanda, sahilin kısmen donmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar da bunu fırsata dönüştürdü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Berna Deniz Demir Sargut, yakınları ile birlikte geldiği bölgede soğuk havaya aldırmadan donan göl üzerine kurduğu masada mangal yakıp, piknik yaptı.

FARKLI BİR DENEYİM OLDU

Farklılık yaşamak istediklerini belirten Sargut, "Göl yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanınca ailemle birlikte alanda farklı bir etkinlik yapmak istedik. Beraberimizde getirdiğimiz masa ve sandalyelereri buzun üzerine kurup, mangalımızı yaktık. Güzel bir gün geçirip piknik yaptık. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkamamıştık. Hepimiz için farklı bir deneyim ve güzel bir gün oldu" dedi.