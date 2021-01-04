Dul erkek cinayeti! Kardeşi sevdi, ağabeyi öldürüldü...

Adana'da evlenip boşanmış olan Taşkın Arıkoler (25), gönlünü Aleyna Ö.'ye (21) kaptırdı. Sevgili olan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak genç kızın annesi ile kız kardeşi damat adayının 'dul' olduğu gerekçesiyle bu evliliğe karşı çıktı. Aleyna Ö'nün kız kardeşi, Taşkın Arıkoler'i konuşmak için evlerine çağırdığı sırada durumu kuzenine de haber verdi. Genç adam sevgilisinin evine giderken ağabeyi Erhan Arıkoler'in de yanında gelmesini istedi. Karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada Erhan Arıkoler (28), karısı Derya Arıkoler'in gözleri önünde başından vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

6 TÜFEK, 2 TABANCA

Olay geçtiğimiz 26 Aralık akşamı Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21029 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Erhan Arıkoler, kardeşi Taşkın Arıkoler gönül ilişkisi yüzünden bir grupla girdiği kavgada başından vurularak yaşımı yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, karısı Derya Arıkoler'in gözleri önünde öldürülen genç adamın katil zanlısı Mehmet Sındırgı ile olaya karıştığı ileri sürülen 2'si kadın 7 kişi gözaltına alınırken ölümle sonlanan kavgada kullanılan 6 tüfek 2 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette verdiği ifade üzerine cinayetin nedeni belirlendi.



Öldürülen ağabey Erhan Arıkoler

DUL OLDUĞU İÇİN KARŞI ÇIKILDI

Cinayet, öldürülen Erhan Arıkoler'in kardeşi Taşkın Arıkoler ile kız arkadaşı Aleyna Ö.'nün yaşadığı ilişki yüzünden işlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre; Aleyna Ö.'nün annesi Ebru (41) ve kız kardeşi M. Ö. (19) Taşkın Arıkoler'in daha önceden evlenip boşanmış olduğu için yaşanılan ilişkiye karşı çıktı. Ancak genç çift ayrılmayı ret ederek evlenmek istedi. Ablası Aleyna Ö.'nün dul bir kişiyle evlenmesini istemeyen M.Ö, Taşkın Arıkoler'i, cinayet günü konuşmak üzere eve çağırdı. Taşkın Arıkoler'de ağabeyi Erhan Arıkoler'i arayarak, "Beni çağırdılar, sizde gelin" dedi.



Aleyna Ö. ve Taşkın Arıkoler

KARISININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Ağabey Erhan Arıkoler yanına eşi Derya Arıkoler'i de alarak verilen adrese doğru yola çıkarken M. Ö.'de 25 yaşındaki kuzeni Mehmet Sındırgı'yı da arayıp "Taşkın geliyor" diyerek eve çağırdı. Mehmet Sındırgı arkadaşları Mahmut Pekaacarbay (25), Cabbar Yurduten (30), Furkan Sındırgı (19) ve Abdürrahim Gür'le (22) birlikte kuzeninin evine gitti. Sokakta karşılaşan iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Mehmet Sındırgı, tabancayla Erhan Arıkoler'i karısının gözleri önünde başından vurarak öldürdü.



Ödürülen Erhan Arıkoler'in eşi Derya Arıkoler

TUTUKLANDI

Polis cinayet kullandığı düşünülen 6 tüfek ve 2 tabanca ele geçirirken olayla ilgili anne Ebru, kız kardeş M.Ö, katil zanlısı Mehmet Sındırgı ve 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılardan M.Ö, "Taşkın ve yanındakiler bizim evi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim" diyerek kendisini savunurken katil zanlısı "Kızı vermek istemedik. Kavga çıktı" diye ifade verdiği öğrenildi. Ana – kız ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.



Katil zanlısı Mehmet Sındırgı