KADEM'den mahkeme önünde Pınar Gültekin açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, bugün Pınar Gültekin Davası ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında vahşice katledilmişti. Olaya ilişkin, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktulün eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 9 Kasım'daki ilk duruşmada ise mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor istenmesine ve olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. Yargının vicdanları sükuna erdirecek ve aileyi teselli edecek cezayı suçlulara vereceğine olan inancımız tamdır.

Bugün, sosyal yapı farkı gözetmeksizin her kesimde vahşice işlenen bu cinayetlere karşı, kadın-erkek toplumun her kesiminden güçlü bir sesin yükselmesi ve vicdanları teskin edecek adaletin tesisi kamu güvenliği için mutlak gereklidir.

Geçtiğimiz hafta medyaya yansıyan, bir milletvekilinin ailenin davadan vazgeçmesini istediği şeklindeki iddialar adalet duygusunu ve vicdanları yaralayan bir olay olarak hafızalarımızda yer etmiştir. Bizler, suçluya değil suçun kendisine odaklanarak, acılı ailenin yasal haklarını sonuna kadar kullanmasına, delillerin karartılmasına izin verilmeden adaletin tesis edilmesine ve suçu işleyen faillerin hak ettikleri en ağır cezaya hükmedilmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

4 Ocak'ta gerçekleşecek ikinci duruşmadan kamu vicdanına ve acılı ailenin yüreğine bir nebze olsun su serpecek bir kararın çıkması için, KADEM olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Pınar Gültekin davasının yakından takipçisi olacağız. Adaletin yerini bulması için yılmadan çalışmaya ve acılı ailenin de yanında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Kadın ve Demokrasi Derneği"

Bilindiği gibi, Cemal Metin Avcı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında vahşice katledilen Pınar Gültekin için devam eden yargı süreci kapsamında 9 Kasım 2020 yılındaki ilk duruşma yapılmıştı. Duruşma bugüne (4 Ocak 2021) tarihine ertelenmişti.

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