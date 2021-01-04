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'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı

D-100'de motosikletli trafik polisi hafif ticari araca çarptı. Motosikletten düşerek yola savrulan yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 'nda trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 12:40 ABONE OL
Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı

Kaza, D-100 Karayolu Darülaceze Mevkii Mecidiyeköy istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli trafik polisi henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamete giden hafif ticari araca çarptı. Motosikletten düşen polis, yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada arkadaşlarının kaza yaptığını öğrenen çok sayıda polis de olay yerine geldi. Hafif yaralanan polis memuru ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Haliç-Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
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