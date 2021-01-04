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ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Diyanet ile ne zaman?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren , sorgulamaları yeni yıl itibarıyla başladı. Hem ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hem de tatil planı oluşturmak isteyenler dini günler 2021 takvimini öğrenmek istiyor. Peki; , hangi tarihte başlıyor? Diyanet ile Ramazan Bayramı ne zaman?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:54 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Diyanet ile Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı tarihi sorgulamaları başladı. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayımlandı. Bu bağlamda; Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Diyanet ile Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
  • Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Diyanet ile Ramazan Bayramı ne zaman?
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