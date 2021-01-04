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'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler, 'da toprağa verildi

'de yol yapım çalışması yapan Türk firmaya yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Türk İşçiler (22) ile 'in (44) 'da toprağa verildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:59 ABONE OL
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler, Çorum'da toprağa verildi

Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in cenazeleri memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

İşçilerden Erdinç Genç'in Ortaköy İlçesi Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu ise Mecitözü İlçesi Çayköy'de öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınan cenaze namazlarını ardından toprağa verildiler. Öte yandan saldırı da yaralanan Çorumlu işçiler Çorumlu Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan ve Şakir Çetinkaya'nın ise tedavilerinin Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler, Çorum'da toprağa verildi
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