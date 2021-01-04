Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Ekmek almaya giden kız çocuğu kabusu yaşadı!

Son dakika! Ekmek almaya giden kız çocuğu kabusu yaşadı!

Son dakika haberler... Böylesi bir gasp olayı görülmedi. İstanbul 'ta meydana gelen olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Evinden çıkıp ekmek almak için bakkala giden Elif Turan isimli 11 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında gasp edildi. Küçük kızı takip edip yanına yaklaşan kapkaççı, çocuğun elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinden detaylar.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:08 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:54 ABONE OL
Son dakika! Ekmek almaya giden kız çocuğu kabusu yaşadı!

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Turan, ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı. Bu sırada cep telefonunu elinde tutan Elif Turan'a arkasından bir kişi yaklaştı. Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif'in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı. Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar sokak bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, kapkaççının küçük kızın arkasından yaklaştığı ve cep telefonunu çaldığı anlar yansıdı.

"GELDİ, ÇELME TAKTI, KOŞTU"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan küçük kız, "Ekmek almaya gidiyordum. Yüzü gözükmüyordu...

Geldi, çelme taktı, koştu. En altta kırmızı ceketli bir tane çocuk vardı. Ben koşayım dedim. Adam da kaçtı gitti. Orada kaçtı" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada | Video

SON DAKİKA HABERLER: Ankara'da sevgili dehşeti! Camı kırıp evi bastı ve kurşun yağdırdı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Ekmek almaya giden kız çocuğu kabusu yaşadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA