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SON DAKİKA HABERLER: 'de akılalmaz hırsızlık! Tam 10 saniye sürdü

'de lüks bir galeriye araçla gelen 3 hırsız tam 10 saniyede marka lüks otomobilin yaklaşık 70 bin TL değerinde olan farlarını çaldı. Hırsızların 10 saniye süren çalışmaları kameralara da yansıdı. İşte son dakika gelen haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 11:09 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:15 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Kadıköy'de akılalmaz hırsızlık! Tam 10 saniye sürdü

Kadıköyde son dakika meydana gele olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde gece saatlerinde oldu. İddiaya göre, otomobil ile gelen üç hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Araçtan inen 2 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri araçta bekleyerek gözcülük yaptı. Lüks aracın yanına gelen 2 şüpheli 10 saniye içinde yaklaşık 70 bin lira değerindeki iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı.

SON DAKİKA! SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA HIRSIZLIK

Sabah oto galeriye gelen Eren Öztunç lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Galeri sahibi Eren Öztunç "Gece 01.30 sıralarında bir araç geliyor, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen. Arabadan inmeleri ile 10 saniyede farı alıp sökmeleri bir oluyor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Sanayideki ustalara sorduk onlar bile şaşkınlık içerisindeler" diye konuştu.

HIRSIZLIK KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Bir otomobille galerinin önüne gelen hırsızlardan 2 tanesi araçtan inerek lüks otomobilin yanına geliyor. Gelen son dakika görüntülerde hırsızlar 10 saniyede farları çalarak geldikleri araca binerek kaçıyorlar.

Sadece 10 saniye sürdü! Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada | Video

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SON DAKİKA HABERLER: Kadıköy'de akılalmaz hırsızlık! Tam 10 saniye sürdü
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