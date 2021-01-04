SON DAKİKA HABERLER: Kadıköy'de akılalmaz hırsızlık! Tam 10 saniye sürdü





Galeri sahibi Eren Öztunç "Gece 01.30 sıralarında bir araç geliyor, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen. Arabadan inmeleri ile 10 saniyede farı alıp sökmeleri bir oluyor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Sanayideki ustalara sorduk onlar bile şaşkınlık içerisindeler" diye konuştu.