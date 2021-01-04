TÜGVA’dan polis ve itfaiyecilere ziyaret

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Menemen İlçe Temsilciliği, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan polisleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menemen İtfaiye Grubu'nu ziyaret etti. TÜGVA Menemen Temsilciliği görevlileri polislere ve itfaiye ekiplerine çay ve baklava ikramında bulundu.

TÜGVA Menemen Temsilciliği görevlileri kontrol noktalarında Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan polis ekiplerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menemen İtfaiye Grubu'nu ziyaret etti. Polisler ve itfaiye görevlileri TÜGVA Menemen İlçe Temsilciliği görevlilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. TÜGVA Menemen İlçe temsilcisi Murat Ertaş " Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu zor günlerde her zaman vatanımızın huzur ve güvenliği için her türlü zorlu şartta görev yapan emniyet teşkilatımıza ve doğal afet, yangın ve birçok vakada canla başla görev yapan itfaiye görevlilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. İyi ki varsınız. Sizlere minnettarız" diye konuştu.