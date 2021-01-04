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Gölünde zehirli balon balığı tehlikesi

’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konusunda uyarı yaptı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 4.1.2021 13:54 ABONE OL
Van Gölünde zehirli balon balığı tehlikesi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in katılımıyla su ürünleri denetimi yapıldı.

ZEHİRLİ BALON BALIĞI UYARISI

Denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilirken, son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konusunda da balıkçılar bilgilendirildi.

Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, vatandaşların taze balık tüketmeleri, asgari boy sınırı altında balık satışının önüne geçilmesi ve son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konularında balıkçıkları ve halkı bilinçlendirmek amacıyla sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de ekiplerin sahada denetimlerine devam ettiğini söyledi.

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Van Gölünde zehirli balon balığı tehlikesi
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