30 yıllık hasret sona erdi

İznik Gölü'nde 30 yıllık hasret sona eriyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yıllar sonra İznik Gölünü Optimist Yelken Sporu ile buluşturdu. Yeni alınan 5 Adet Optimist Yelkenler düzenlenen törenle teslim alındı.

5 YELKEN GELDİ 5 ADET DAHA GELECEK

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı konuşmada "Sevgili İznikliler 30 yıl önce burada yetişmiş sevgili Önder hocamız ile birlikte tekrar İznik'e optimist yelkenlilerimizi kazandırmaya başladık. İlk etapta sipariş verdiğimiz 5 yelkenlimiz geldi. Arkasından çocuklarımız için 5 optimist yelkenimiz daha gelecek. Daha sonrada bir büyük boy olan Lazer boylarımız gelecek. Nisan ayından itibaren inşallah İznik'in çocukları İznik gölünde yelken yapmaya başlayacaklar. Şimdiden çocuklarınızı bizlere emanet edip bu sporu yapmalarına teşvik etmenizi istiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLECEK"

Optimist Yelken Sporu Hocası Önder Cesur ise yaptığı açıklama da " Bir İznikli olarak başkanımın böyle bir atılım yapması beni çok mutlu etti. 30 yıl önce İznik'te biten bu yelkencilik yeniden bir efsane gibi dönüyor. Bende bir İznikli olarak hayatımın çoğunu yelkene borçluyum. Burada başlayacak yelken sporu gelecekte çocuklarımızı hayata bağlayacak ve olası kötü alışkanlıklardan kurtaracaktır. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür ediyorum" dedi.