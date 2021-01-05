79 yaşında hem koronavirüsü hem de kanseri yendi

Kütahya'da yaşayan 79 yaşındaki Sultan Arslan hem koronavirüsü hem de kanseri yendi. Şiddetli karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvuran Sultan Arslan, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara tarafından yapılan muayenenin ardından acil ameliyat edilmesi kararı alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta için özel olarak sterilize edilen ameliyathanede koruyucu kıyafetlerle Doç. Dr. Cemal Kara ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyonun ardından Sultan Arslan hem kanseri hem koronavirüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu.

Ameliyat öncesi yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Sultan Arslan'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Doç. Dr. Cemal Kara ve ekibi ameliyatın yapılması kararı aldı. Sultan Arslan için ek ve özel önlemler alınarak acil ameliyat kararı verildi. Operasyonun yapılacağı ameliyathanede özel sterilizasyon uygulandı ve Doç. Dr. Cemal Kara ve ekibi ameliyat süresince özel korumalı kıyafetlerle operasyonu gerçekleştirdi.

LOKAL ANESTEZİ UYGULANDI

Ameliyat süreci hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara, "Acil olarak gelen bir hastamızdı. Operasyon öncesi Koronavirüs testi yaptık ve pozitif çıktı. Normal şartlar altında hastamızın koronavirüs tedavisini tamamlamasını beklememiz gerekiyordu. Ancak hastamızın durumu acildi. Akciğerlerinde Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı olarak rahatsızlık olduğu için genel anestezi kararı almadık. Lokal anestezi ile belden aşağısını uyuşturarak operasyonu gerçekleştirdik. Aslında Kovid-19 savaşında kamu hastanelerinde çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımız bizim yaptığımızdan daha fazlasını yaparak çalışıyorlar. Operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık.

"DOKTORLAR SAYESİNDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Hem kanseri hem de koronavirüsü yenen Sultan Arslan da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi. Hastaneye geldiğimde sağlık ve moral olarak çok kötü olduğunu dile getiren Arslan, " Her şeyin üzerinde bir de Kovid-19 olduğumu öğrendim ama doktorlar benim sağlığıma kavuşmam için her şeyi göze alarak ameliyat kararı verdiler. Doç. Dr. Cemal Kara'ya, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Onlar beni yeniden sağlığıma kavuşturdu. Koronavirüs nedeniyle hepimiz zor günler yaşıyoruz. Allah başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin yardımcısı olsun" dedi.