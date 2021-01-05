90 yaşındaki kadın koronayı yendi

Altınay Mahallesi'nde ikamet eden ve konuşma güçlüğü çeken Batırlık, bir ay kadar önce baş ve eklem ağrısı, öksürük gibi rahatsızlıklar yaşadı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince evine gidilerek test yapılan Batırlık'ın Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Bunun üzerine evinde 15 gün tedavi gören Batırlık, hastalığı yenmeyi başardı.

Fatma Batırlık'ın torunu Rabia Keser, AA muhabirine, anneannesinin 11 çocuğundan yaklaşık 40 torunu bulunduğunu söyledi.

Önce anne ve babasının hastalığa yakalandığı belirten Keser, "Annem ve babam virüs kaptıktan 4-5 gün sonra anneannemde belirtiler başlayınca ambulans çağırdık, test yaptırdık. Test sonucunun pozitif olduğunu öğrendik. Anne ve babamın karantina süreçleri bitince evlerine dönmek zorunda kaldı. Anneannem hastalığını tek başına atlattı." dedi.

Batırlık'ın kızı Kıymet Yazım ise kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını dile getirerek, "Annem ilaçsız atlattı. Tedavi süresince tek kaldı. Ablam kapısına yemek getirdi, kapıdan aldı." ifadelerini kullandı.