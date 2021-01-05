AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan’dan tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikâyette bulunmuş, bir hayvana benzetilmesini hakaret olarak gördüğünü ifade etmişti.
Ancak İstanbul Anadolu Adliyesi 58 Asliye Ceza Mahkemesi hakaret davasındaki değerlendirmesinde "köpek", "y…" gibi ifadelerin hakaret içermediği, hatta "köpek" demenin hakaret olmadığını "kaplan" ile "köpek" ifadelerinin benzerlik gösterdiği gibi bir değerlendirme de bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, bu değerlendirmeyi gördükten sonra sosyal medyadan tepki gösterdi.
"AÇIK VE ÇİRKİN HAKARETLERİ NEREDEYSE İLTİFATMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRMİŞ"
Mahkemenin değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşan Dr. Ravza Kavakcı Kan, sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı: "Özellikle siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiğine gönülden inanan bir insan olarak birçok vesile ile eleştirinin başımın üzerinde yeri olduğunu ama iftira, yalan ve hakarete karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimi ifade etmiştim.
Bu mücadeleye devam ederken İstanbul Anadolu Adliyesi 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yapmış olduğumuz şikâyete binaen bir dönemin güdümlü yargı kararlarını aratmayan nitelikteki ekte paylaştığım kararını okuyunca yaşadığım endişe ve üzüntüyü kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Hakimin bir insana, hem de bir hemcinsine yapılmış olan bu açık ve çirkin hakaretleri neredeyse iltifatmış gibi değerlendirmesi, bir insanı hayvana benzetmenin hakaret olarak görülmesinin hayvana hakaret olacağını ifade etmesinin arkasındaki motivasyon ne olabilir?"
"İNSAN ONURUNU ÇİĞNEYEN BU KARAR İLE İNSANI TEKRAR HAKARETE UĞRATIYOR"
Dr. Ravza Kavakcı Kan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor. Yapılan hakaretin içeriğini ayrıca yazarak değil, mahkeme kararındaki kısmının görüntüsünü üzülerek ekte tekrar paylaşıyorum. Bu karara karşı her türlü hukuki mücadeleye avukatlarımla birlikte sonuna kadar devam edeceğimizi tekraren kamuoyu ile paylaşmak isterim."