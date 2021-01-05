AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan’dan tepki

"İNSAN ONURUNU ÇİĞNEYEN BU KARAR İLE İNSANI TEKRAR HAKARETE UĞRATIYOR"

Dr. Ravza Kavakcı Kan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor. Yapılan hakaretin içeriğini ayrıca yazarak değil, mahkeme kararındaki kısmının görüntüsünü üzülerek ekte tekrar paylaşıyorum. Bu karara karşı her türlü hukuki mücadeleye avukatlarımla birlikte sonuna kadar devam edeceğimizi tekraren kamuoyu ile paylaşmak isterim."