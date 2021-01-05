Belediye alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa'da birçok alt yapı sorununa çözüm üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla problemleri ortadan kaldırıyor. Kent genelinde alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü hem merkezde hem de kırsal mahallelerde vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda gerekli çalışmaları sahada hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Şehrin gelişiminde alt yapının önemli olduğu bilincinde olan ve sürekli sahada hizmetlerini uygulayan ŞUSKİ ekipleri, Şanlıurfa'nın geleceği için kentin alt yapı eksikliklerini gidererek içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacı olan bölgelerde çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

2020 yılında Şanlıurfa'da özverili bir alt yapı hizmeti sergileyen ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı için de sorunsuz bir alt yapı hedefi ile Karaköprü İlçesinde kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları ekiplerin titiz çalışmalarıyla sürdürülüyor.