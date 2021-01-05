Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyanet ile dini günler takvimi 2021: Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar başlangıcı 2021

Diyanet ile dini günler takvimi 2021: başlıyor? 2021

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan sorgulamaları sürüyor. Receb, Şaban ve Ramazan ayı olarak bilinen bu önemli ayların başlangıcı için dini günler takvimi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; başlıyor? İşte üç aylar başlangıcı 2021

Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:45 ABONE OL
Diyanet ile dini günler takvimi 2021: Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar başlangıcı 2021

Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin yer aldığı üç aylar başlangıcı İslam alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Peki; üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar başlangıcı 2021…

DİYANET İLE ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2021

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.

Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."

2021 yılı dini günleri…

  • Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
  • Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
  • Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
  • Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
  • Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
  • Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
  • Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
  • Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
  • Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
  • Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet ile dini günler takvimi 2021: Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar başlangıcı 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA