Eski sevgili dehşeti

Ankara Mamak'ta akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Gece yarısı eski sevgilisi Sevgi Tekin'in (33) yaşadığı evin camını kırıp içeri giren 26 yaşındaki Gökhan Ağtaş, kadının kız kardeşi S.K. ve kızı S.K.'yi (17) odaya kilitledi. Sevgilisine "Diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diyen Ağtaş, darp ettiği kadını silahla 3 el ateş ederek öldürdü. İşte detaylar:Tekin ve Ağtaş, 3 yıl beraber yaşadı. 5 ay önce kadına şiddet nedeniyle ayrıldılar. Ancak Ağtaş, tehditlerini sürdürdü. Olay anında Tekin, mutfakta çay içiyordu. Yanında kız kardeşi S.K. ve 17 yaşındaki kızı S.K. vardı. İddiaya göre; evin camını parke taşıyla kıran Ağtaş içeri girdi. Silah tehdidiyle kızın ve kardeşin telefonlarını aldı. İkisini de zorla odaya kapattı ve kapıyı kilitledi.Ağtaş, kadına "Diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diye bağırdı. Odada tek kalan Tekin'i dövmeye başladı. Ardından da silahla 3 el ateş etti ve kaçtı. Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp teyzesi ile odadan çıkan S.K. annesini kanlar içinde yerde buldu. Hemen polisi ve ambulansı aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına müdahale etti. Tekin, hastaneye kaldırıldı ancak doktarların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Tekin, eski eşinden boşanmasının ardından 3 çocuğunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermişti. Olay yerinde bulunan S.K.'nin, kurumdan kaçarak annesi ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Anne-kız birlikte evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlıyordu. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan S.K. ifadesinde, annesinin Ağtaş'tan bir yıl önce çocuk sahibi olduğunu söyledi. S.K. "Ağtaş bir süre önce çocuğu alıp ailesinin yanına bıraktı. Annemi defalarca tehdit etti" dedi.Tehditler nedeniyle annesinin daha önce polis merkezine giderek şikâyetçi olduğunu vurgulayan S.K., hastane önünde ölüm haberini alınca teyzesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Polis, Ağtaş'ın yakalanması için çalışma başlattı. Firar eden katil zanlısının sosyal medyadaki silahlı pozlarının altına "Tövbeler, yeminler bozuldu yansın mermiler bu saatten sonra" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Olaya tanık olan komşu Murat Pınar "Gece uyuduğumuz sırada silah sesini duyduk. Çığlıkların da gelmesi üzerine binanın girişine doğru koştum. Kapının açık olduğunu görüp içeri girdim. Kanlar içinde yerde yatan kadını gördüm hemen polisi arayarak yardım istedik" dedi.