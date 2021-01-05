Gönül elçilerinin çifte mutluluğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen "gönül elçileri" projesi ile koruyucu aile sayısı artıyor. Türkiye'de hem bir çocuğa koruyucu ailelik yapan hem de başka bir çocuğu evlat edinen 83 aile bulunuyor.Bu ailelerinden biri de Samsun'da yaşayan ev hanımı Hatice A. ile emekli Erdoğan A. çifti. Uzun süredir çocuk hasreti çeken Hatice- Erdoğan A. çifti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bir çocuğu evlat edinmek için başvurduğunda tanışır Koruyucu Aile Programıyla... Henüz 5 aylıkken koruyucu aile oldukları kızları Aylin şimdi 6 yaşında, evlatlık aldıkları Burak da 27 aylık... "Kızımız, evimize huzur getirdi. Anneliği ve babalığı kızımızla yaşadık" diyen Hatice A. iki evlat sahibi olmanın sevincini şu sözlerle anlattı: "Aylin 2015'te ailemize katıldı. Kızım bir kardeşi olmasını çok istiyordu. Evlat edinme sırası beklerken tekrar bir çocuğa koruyucu aile olmaya karar verdik. Tam bu sırada kurum bir çocuğu evlat edinebileceğimizi söyledi. Çok mutlu olduk. Hemen o günün akşamı gidip çocuğumuzu gördük. Burak'ı aldığımızda 47 günlüktü. İki evladımın annesiyim. Onların gözünün bir damla yaşına kurban olurum. Kendim doğursam bu kadar severim. Aile dostlarımız, komşularımız da çocuklarımızı çok seviyorlar". Herkesin bir çocuğa koruyucu aile olmasını ya da bir çocuğu evlat edinmesini tavsiye eden Hatice A. "Etrafımda düşünenler oluyor; 'Siz de koruyucu aile olun' diyorum. Çünkü eve huzur veriyorlar. Hastaysam bile onlar ilacım oluyor. Onların yanında 'hastayım' diyemiyorum" dedi.Ankara'da yaşayan anne Fatma D. oğulları Mehmet ve Murat'a kavuşma sürecini şöyle anlattı: "Yakın arkadaşım heyecanla beni aradı ve 'Neden evlat edinmiyorsunuz? Sizin gibi temiz ailelere bu çocukların ihtiyacı var' dedi. Eşim 'Sen istedikten sonra neden olmasın' dedi. Biz de hemen il müdürlüğüne başvurduğumuzda Koruyucu Aile Programı'nı öğrendik, 2017'de başvurduk ve oğlumuz Mehmet'e kavuştuk. Mehmet bize şans getirdi. Diğer yandan evlat edinme işlemlerimiz devam ediyordu. 2019'da aradılar, evlat edinme sıramızın geldiğini söylediler. İkinci oğlum Murat ile tekrar anne oldum. Biri 7 diğeri de 2 yaşında. Küçücük nefesleri ile evimi ısıttılar. Keşke 20 yıl beklemeseymişim, bu mutluluğu daha önce yaşasaymışım. Keşke bir iki çocukla kalmayıp en 3-4 çocuğum olsaymış. Çoğu zaman doğurmadığımı unutuyorum. Eşimle çocuklarımın birbirlerine sarılışını izlemek bana yetiyor, o günün bütün yorgunluğu gidiyor. Eşim benim düşündüğümden de güzel babalık yapıyor. Akrabalarımız ve komşularımız da bu süreçte destek olduk. Keşke herkes evlat edinse, koruyucu aile olsa."