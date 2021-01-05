GSB KYK yurt yönetim personeli memur alımı başvuruları 2021! KYK yurt yönetim personeli ne iş yapar, maaşları ne kadar?

GSB yurt yönetim personeli memur alımı başvuruları son dönemde sıklıkla araştırılıyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar için yurt yönetim personel alımı başvuruları bugün başladı. Böylelikle 4 Ocak tarihinde başlayan başvurular için toplamda 500 personel olmak üzere 270 kadın memur ve 230 erkek alımı gerçekleşecek. Farklı illerde ve kadrolarda görev alacak olan adaylar için detaylar belli oldu. Peki GSB yurt yönetim personeli memur alımı başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt yönetim personeli ne iş yapar, maaşları ne kadar?
KYK memur alımları yakından takip edenler için müjdeli haber geldi. KYK memur alımı başvuruları 4 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Başvuru işlemleri 20 Ocak 2021 tarihinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla halledebilecekler. KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları şöyle;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
Yurt yönetim memurları, KYK'ya bağlı yurtlarda çeşitli görevler almaktadır. Satın alma, öğrenci işleri, personel işleri, lojman sorumluluğu gibi alanlardan herhangi birinde görev alırlar.
KYK yurt yönetim memurunun görevleri genel itibarıyla şu şekilde belirtilmiştir:
Madde 1- Yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Yurtlardaki nöbet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 101 inci maddesi, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği?nin 37 inci maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta geçen;
a. Özel Hizmet : Normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 8.30-24.00, yarım çalışma günlerinde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmeti,
b. Gece Hizmeti : 24.00-8.30 saatleri arasında yürütülen hizmeti,
c. Nöbetçi Amir : Nöbet hizmetlerinin bu talimat hükümlerine göre yürütülmesini denetleyen yurt müdürünü,
d. Nöbetçi Memur : Özel ve gece hizmetlerinin bu talimat esaslarına göre yürütülmesinden sorumlu personeli,
e. Gece Hizmetlisi : Yurtlarda nöbetçi memura yardımcı olmak üzere bu talimat hükümleri çerçevesinde görev yapan hizmetli personeli,
f. Nöbet İzni : Nöbetçi memura gece hizmeti süresince tuttuğu nöbet karşılığında bu talimatta belirtilen esaslara göre kullanılacak izni,
g. Nöbet Defteri : Özel ve gece hizmeti ile ilgili hususların kaydedildiği defteri,
h. Fazla Mesai Ücreti : Her yıl bütçe yasasında belirtilen miktar üzerinden imkanlar ölçüsünde ödenen ücreti,
ı. Fazla Mesai Saati : Normal mesai saatleri dışında yapılan ve bu talimatta belirtilen fazla çalışma saatini İfade eder.
KYK yurt yönetim memur maaşı 2020 itibariyle 3.450 TL'dir. Ayrıca KYK yurt yönetim memurları maaşlarının yanı sıra nöbet ücreti de alırlar, nöbet parası en fazla 90 saat üzerinden verilmektedir.