‘O köy bizim köyümüzdür’ diyen gurbetçi Yozgatlılardan vefa örneği

Yıllar önce sınırları ötesini mesken tutmuş gurbetçi Kırıksoku Köylüleri, yıllar önce göçmek zorunda kaldıkları köylerini unutmayarak doğdukları topraklara adeta vefa hareketi başlattılar. İlk olarak köylerindeki eski okulu 'Köy hizmet' binasına dönüştüren köylüler, yakın zamanda vadi içerisinde bulunan köylerini yeşil bir cennete dönüştürecekler.

Avrupa Kırıksokulular ve Dostları Platformu'nu oluşturan Yozgat'ın Kırıksoku Köyü gurbetçileri, köylerine vefa hareketi başlattı. Bir zamanlar Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın da yaşadığı köy olan Kırıksoku Köyü'nün gurbetçileri bir araya geldikleri platform sayesinde köylerine umut ışığı yaktılar.

CENNET KÖŞESİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Viyana'da yaşayan Hanifi Yıldırım, yaptığı açıklamada, köklerine ve devletine bağlı olan Kırıksoku Köylüleri olarak doğdukları topraklara destek olmak, güzelleştirmek, cennetten bir köşe haline getirmek istediklerini söyledi.

İlk olarak köyde kullanılmayan eski okul binasını tamamen tadilattan geçirerek Köy Hizmet Binası haline getirdiklerini ifade eden Yıldırım; "Bu binayı köylülerimizin kullanımına sunduk. Düğünlerinde cenazelerinde bir araya gelecekleri bir bina oldu. Yakın zamanda köyümüzü tamamen yeşillendireceğiz. Mart ayı içerisinde fidanları toprakla buluşturacağız. Bir kişi dahi yaşasa köyümüzü cennet köşesi haline getirmek elimizden geleni yapacağı" diye konuştu.

YILMAZ YALNIZ BIRAKMADI

Köy hizmet binasının açılış gününde köylüler yemek verdi. Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve İl Genel Meclisi Üyesi Şuayip Yılmaz, Kırıksoku köylülerini bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

Köylülerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Yılmaz, devletin her zaman yapacakları hizmetlerinde yanlarında olacağını söyledi.

Köy sakinlerinden Ecevit Baran, gurbetçilerin desteği ile eski okulu köy hizmet binası haline getirdiklerini söyledi.

"Gurbetçilerimiz Allah razı olsun, gurbette dişinden, tırnağından artırdıkları ile katkıda bulundular. Çatısını yaptırdık, pencerelerini değiştirdik, sıvasını yaptırdık, balkon demirleri, kapıları derken ölmüş haldeydi hayata geçirdik" diyen Baran, Mart ayı içerisinde ağaç dikme çalışmasının da olacağını belirterek; "Burası okuldu, bundan sonra köy hizmet binası olarak kullanacağız. Cenazemiz olduğu zaman taziye yeri, düğün yapmak isteyenler için salon. Gurbetçilerimiz ağaç dikme çalışması yapacaklar, devletimiz de yardımcı olursa mutlu oluruz" diye konuştu.

66 yaşındaki Hatice Vural da; "Gurbette yaşayan çocuklarımız destek oldular, bu binayı kazandırdılar. Bu gün de yemek verdik. Düğünümüz olursa burada yaparız, yemek verirsek burada yaparız. Binayı köyümüze kazandıranlara çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

Gülüzar Baran da 75 yaşında olduğunu ve dünya gözü ile köylerinde güzel bir hizmet binası kazandırılmış olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.