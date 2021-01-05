Otomobil motosiklete çarptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün gece otomobilin çarpmasıyla devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 ABP 474 plakalı otomobil aynı istikamette önünde seyir halinde olan 27 ADJ 676 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.