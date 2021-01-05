Sır perdesini telefon ve kamera kayıtları aralayacak

Ukrayna uyruklu 30 yaşındaki Kristina Novytska, önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığı evde sandalye üstünde elleri arkadan kelepçeli ve başında çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunmuştu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

SABAH'ın edindiği bilgilere göre Kristina, Bodrum'a 6 ay önce taşındı. Tercümanlık yapıyordu. Aynı zamanda Ukrayna'da maddi durumu iyi olan ailesinden de maddi destek alıyordu. Kirada oturduğu sitede en son 30 Aralık günü görüldü. Aynı gün kendisinin sipariş ettiği bir kargo gelmişti. Kristina'nın kollarındaki kelepçenin siparişini yine kendisinin verdiği, cesedinin yanında bulunan kutuda ise anahtarının olduğu tespit edildi. Kelepçenin kargo yoluyla eve geldiği anlaşıldı. Genç kadının cep telefonu şifreli olduğu için açılamadı. Yine site girişini ve villayı gören güvenlik kamerası görüntülerine el konuldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri incelemeye alırken şifresi açılamayan telefon İzmir Emniyeti'ne gönderildi.



PSİKOLOJİSİ BOZUKTU

Ailesi Kristina'nın psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek eylülde de ortadan kaybolduğunu ve uzun süre haber alınamadığını belirtti. Kristina'nın evinde ip haline getirdiği poşetler de bulundu. Genç kadının, daha önce poşetten yaptığı ip ile intihar etmeyi denemiş olabileceği değerlendiriliyor.



ANNESİYLE KONUŞTU

Kristina'nın ölmeden hemen önce son olarak Ukrayna'da yaşayan annesi Larissa Novytska ile telefonda görüştüğü saptandı. Anne, kızının yılbaşı akşamı kendisine "Bilet aldım, geleceğim" dediğini söyledi. Fakat yapılan incelemede genç kadının bilet almadığı tespit edildi. Evde parmak izi incelemesi yapılırken, tırnak arasından örnekler alındı. Genç kadının ölümünden önce herhangi birisiyle mücadele edip etmediği netlik kazanacak. Kristina'nın cesedinden alınan örnekler İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kristina Novytska'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Ukrayna'ya götürülecek.