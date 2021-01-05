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Tezgahlarda balık bereketi!

'da havaların soğuması ile birlikte tezgahlarda balık çeşidinde de artış görülmeye başlandı. Kış ayına girerken palamutta yaşanan bolluk yerini ve çinekop'a bırakmıştı. Hamsi ve Çinekoptaki bolluk nedeniyle balık tezgahları da bereketli günlerini yaşadı. İklim değişikliği nedeniyle tam soğukların gelmemesinin balık bolluğunu da etkilediğini belirten balıkçılar Hamsi ve Çinekopun tezgahlardaki son günlerini yaşadığını vatandaşın lezzetli balık tükettiğini söylediler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 09:56 ABONE OL
Tezgahlarda balık bereketi!

Balık sezonunun başlarında Palamutta bolluk yaşanırken hamsi ve Çinekoptaki bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Palamuttan sonra özellikle hamside görülen bereket balık satıcılarını ve tüketicilerini memnun etti.



Balıkçı İbrahim Yumak geçen yıla göre bu yıl Çinekoptaki artışın fiyatlara olumlu yansıdığını ve hamsinin fazla olmamasına rağmen lezzetli olduğunu belirterek, "Bu yıl Palamut bolluğundan sonra Hamside bolluk bekliyorduk. Fakat havaların dengesiz geçmesi balıktaki beklentiyi olumsuz etkiledi. İstanbul'da fiyatlar hamside 20 liranın altına düşmedi.. Avlanma olumsuzlukları nedeniyle hamsi avında bir düşüş yaşandı. Avlanma yapılmaması nedeniyle fiyatların yüksek kaldı. Bu yıl balık mevsimi Palamut bolluğu ile başladı. Vatandaşa Palamutları uygun fiyatla sattık. Palamuttan sonra hamsinin bolluğunu beklerken hava değişimi ve poyrazdan dolayı Hamsi avında yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatlar beklenen duruma gelmedi. Şimdi İstanbul'da tezgahlarda 25 TL'den satılıyor. Geçen yıl hamsi yoktu kilosu 30-35 liradan satılıyordu. Çinekop yoktu kilosu 100-150 TL civarındaydı. Bu yılda Çinekop avında büyük artış var. Çinekopun tezgahtaki fiyatı bu yıl 45 TL, Mezgit-20, İstavrit -25, Barbun-30, Cubra 40-, Levrek 45 TL'den tezgahlarda satılıyor. Fiyatlar şimdi uygun hamsi ise lezzetli.. Tezgahtaki balıklar." dedi.

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Tezgahlarda balık bereketi!
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