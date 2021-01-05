Tezgahlarda balık bereketi!

Balık sezonunun başlarında Palamutta bolluk yaşanırken hamsi ve Çinekoptaki bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Palamuttan sonra özellikle hamside görülen bereket balık satıcılarını ve tüketicilerini memnun etti.





Balıkçı İbrahim Yumak geçen yıla göre bu yıl Çinekoptaki artışın fiyatlara olumlu yansıdığını ve hamsinin fazla olmamasına rağmen lezzetli olduğunu belirterek, "Bu yıl Palamut bolluğundan sonra Hamside bolluk bekliyorduk. Fakat havaların dengesiz geçmesi balıktaki beklentiyi olumsuz etkiledi. İstanbul'da fiyatlar hamside 20 liranın altına düşmedi.. Avlanma olumsuzlukları nedeniyle hamsi avında bir düşüş yaşandı. Avlanma yapılmaması nedeniyle fiyatların yüksek kaldı. Bu yıl balık mevsimi Palamut bolluğu ile başladı. Vatandaşa Palamutları uygun fiyatla sattık. Palamuttan sonra hamsinin bolluğunu beklerken hava değişimi ve poyrazdan dolayı Hamsi avında yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatlar beklenen duruma gelmedi. Şimdi İstanbul'da tezgahlarda 25 TL'den satılıyor. Geçen yıl hamsi yoktu kilosu 30-35 liradan satılıyordu. Çinekop yoktu kilosu 100-150 TL civarındaydı. Bu yılda Çinekop avında büyük artış var. Çinekopun tezgahtaki fiyatı bu yıl 45 TL, Mezgit-20, İstavrit -25, Barbun-30, Cubra 40-, Levrek 45 TL'den tezgahlarda satılıyor. Fiyatlar şimdi uygun hamsi ise lezzetli.. Tezgahtaki balıklar." dedi.