Yaralı martı Ormanya’da

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaş tarafından bulunan yaralı martının tedavi süreci Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde başladı. Büyükşehir Zabıta ekiplerinin teslim alarak Ormanya'ya getirdiği martıya ilk müdahale veteriner hekimler tarafından yapıldı.

TEDAVİLERİ YAPILDI

Ormanya'ya getirilen yaralı martı için tedavi süreci başladı. Kanadından yaralanmış olduğu tespit edilen martı için ilk operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi. Boz Martı (Leucophaeus modestus) olduğu tespit edilen martı için özel bir yem rasyonu oluşturuldu.

MARTIYA "RÜZGAR" ADI VERİLDİ

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ormanya'da yaşayacak olan Martıya ""Rüzgar" adı verildi. Rüzgar bir süre daha Ormanya'nın misafiri olacak.