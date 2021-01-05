Yerli ve milli imkanlarla yapıldı: BAYBARS

İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa, TUGVA İcathane ve T3 vakfı kurumlarının destek verdiği Baybars robotik ayaklara dönüşebilen tekerleklere sahip 'yerli' ve 'milli' insansız kara aracının ilk prototipi üretildi. Mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekip tarafından 1.5 yılda üretilen 'Baybars', tasarlanan tekerlek yapısı ve iletişim sistemiyle ön plana çıkıyor.Baybars özgün tasarımı sayesinde göreve göre robotik kol, ateşli silah mekanizması, hassas ses dinleme kulesi gibi parçalar kolayca takılabiliyor. Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ile araç, arazi ve yol koşullarında üstün performans özellikleri sergiliyor. Ayaklara ve yüzgeçlere dönüşebilen tekerlekli modüler sistemi ile milli savunma alanında keşif, gözetleme, bomba imha ve afet ve arama kurtarma çalışmalarında kullanım kolaylığı sağlıyor.