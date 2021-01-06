AFAD Gönüllüleri 292 kişiyi denetledi

AFAD Zonguldak Şubesi AFAD Gönüllüleri Devrek'te yaptığı denetimlerde toplam 392 kişinin maske kontrolü, HES kodu ve ateş sorgulaması yapılarak vatandaş maske ve mesafe hakkında bilgilendirildi ve ayrıca 6 kişiye de HES kodu aldırıldı.

Ekipler 19:00 ile 22:00 arasında yapılan denetimlerde, toplam 392 kişinin maske kontrolü, HES kodu ve ateş sorgulaması yapılarak vatandaş maske ve mesafe hakkında bilgilendirilirken, 4 kişiye de HES kodu aldırıldı. Otobüslerde ise çift maske takılması hakkında bilgi verildi. Otobüs kontrol formu ile otobüslerin dezenfekte ve koltuk oturma mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrolleri yapıldı. Ticari taksilerde yolcu sayısı kuralına ve maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunmakta.

Araçlarda maske takmayanlara uyarılarda bulunarak maske takılmasının her koşulda önemi anlatıldı.