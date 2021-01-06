Aranan 21 kişiye şafak operasyonu

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, işlemiş oldukları hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan, haklarında kesinleşmiş 1 ile 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 21 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Sabah saatlerinde Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde toplanan ekipler 05:30'da operasyon için düğmeye bastı. Adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 21 aranan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlülerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.