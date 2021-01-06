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Aranan 21 kişiye şafak operasyonu

Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, haklarında çeşitli suçlardan 1 ile 7 yıl arası hapis cezası bulunan 21 kişiyi şafak operasyonu düzenlendi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 11:03 ABONE OL
Aranan 21 kişiye şafak operasyonu

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, işlemiş oldukları hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan, haklarında kesinleşmiş 1 ile 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 21 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Sabah saatlerinde Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde toplanan ekipler 05:30'da operasyon için düğmeye bastı. Adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 21 aranan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlülerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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Aranan 21 kişiye şafak operasyonu
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