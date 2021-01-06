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’da kaldırımda yürüyen genç öldürüldü

’da cadde üzerinde yürüyen 26 yaşındaki . Adlı genç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 7.1.2021 02:17 ABONE OL
Bağcılar’da kaldırımda yürüyen genç öldürüldü

Olay, 20.30 sıralarında Bağcılar, Göztepe Mahallesi Velioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Hüseyin D,(26)'nin arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurlunla yaralanan genç yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı halde bir iş yerine sığınan Hüseyin D.'yi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin D. Hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevre tertibatı alırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil araştırması yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Bağcılar’da kaldırımda yürüyen genç öldürüldü
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