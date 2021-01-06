Çaldığı parayı çuvalla taşıdı

Kocaeli Çayırova'da demir-çelik üretimi yapan bir fabrikanın muhasebecisi A.C.O., geçen 15 Aralık'ta bankaya yatırılması için teslim edilen 2 milyon 40 bin TL ile kayıplara karıştı. Polis, şüphelinin başkasına ait kimlikle önce İzmit'te ardından da Sakarya'da lüks otelde kaldığını tespit etti. Sakarya'da, önceki gün yanındaki A.F.Y. ile bir araçta yakalanan zanlının, paranın bir kısmı ile 3 akrabasına otomobil ve bir taksi plakası satın aldığı, bir kısmını da harcadığı belirlendi. Çaldığı paraların bulunduğu çuvalla otele girerken, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen şüphelinin, kendisine yardım eden, aralarında kız kardeşinin de bulunduğu 5 yakını gözaltına alındı. Otomobiller ve taksi plakasına ise el konuldu.